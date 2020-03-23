Чемпионат мира по велоспорту ВМХ перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

ТАСС, 23 марта. Чемпионат мира по велоспорту ВМХ, который должен был пройти в американском Хьюстоне, перенесен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Изначально проведение соревнований было запланировано на период с 26 по 31 мая. Турнир должен был стать последним квалификационным этапом Олимпийских игр в Токио, но в связи с распространением коронавируса и отменой соревнований олимпийская квалификация была завершена 3 марта.

Ранее сообщалось, что все соревнования под эгидой UCI отменены до 3 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.