Федерация гандбола России изменит календарь сезона с учетом интереса клубов и сборных

ТАСС, 23 марта. Федерация гандбола России (ФГР) адаптирует календарь сезона в связи с отменой и переносом соревнований из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава ФГР Сергей Шишкарев, комментарий которого приводит пресс-служба федерации.

Чемпионат России, как и другие внутренние гандбольные соревнования, был приостановлен 17 марта.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами из Европейской и Международной федераций гандбола. Принимаемые меры серьезно изменили календарь международных соревнований, их перенос на неопределенное время, несомненно, скажется и на расписании внутренних турниров. Будем перекраивать наш календарь соревнований в текущем сезоне так, чтобы максимально соблюсти интересы и клубов, и сборных. Но я надеюсь, что кризис не затянется и скоро мы сможем вернуться к полноценной работе, проведению сборов и матчей", - заявил Шишкарев.

"В то же время мы не поддаемся панике. В плановом режиме прошел сбор в Новогорске национальной женской команды, продолжает работу в Ростове-на-Дону молодежная женская сборная. Гандболисты не теряют оптимизма и делятся им со своими подписчиками в социальных сетях. ФГР внимательно следит за ситуацией, все игроки регулярно проходят осмотр врачей", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны.