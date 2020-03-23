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Влияние коронавируса на спорт

Американские баскетболисты "Химок" вернулись в США на время остановки турниров

В составе подмосковного клуба выступают американцы Томас Робинсон, Крис Крамер, Девин Букер, Энтони Гилл и Джереми Эванс

ТАСС, 23 марта. Американские баскетболисты, представляющие "Химки", получили разрешение на возвращение в США на время перерыва в соревнованиях в Европе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

"В связи с последним заявлением Государственного департамента США американские легионеры нашей команды обратились к руководству клуба с просьбой на время паузы в чемпионате вернуться домой. Поскольку своим приоритетом наш клуб считает здоровье игроков, тренеров, их семей и всех сотрудников, баскетболистам было дано разрешение покинуть расположение команды. Когда будет объявлено официально о возобновлении сезона, игроки незамедлительно вернутся в Химки", - сообщается в заявлении клуба.

Матчи Единой лиги ВТБ и Евролиги приостановлены из-за коронавируса. В составе "Химок" выступают американцы Томас Робинсон, Крис Крамер, Девин Букер, Энтони Гилл и Джереми Эванс. "Химки" лидируют в таблице чемпионата Единой лиги ВТБ и занимают седьмое место в Евролиге.

20 марта Госдеп США рекомендовал гражданам страны не совершать поездки в другие страны, а также вернуться на родину, если коммерческие полеты разрешены. В США зафиксировано свыше 40 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 450 летальных исходов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны.

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СШАВлияние коронавируса на спорт
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