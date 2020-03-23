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Влияние коронавируса на спорт

Месси и Карпин приняли участие в кампании ВОЗ и ФИФА по борьбе с коронавирусом

Суть кампании заключается в рекомендациях, которым нужно следовать, чтобы защитить свое здоровье

ТАСС, 23 марта. Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси и главный тренер "Ростова" Валерий Карпин приняли участие в совместной кампании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее в понедельник ВОЗ и ФИФА в Женеве объявили о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом. Суть кампании "Pass the message to kick out coronavirus" заключается в рекомендациях, которым нужно следовать, чтобы защитить свое здоровье.

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Всего участие принимают 28 футболистов и тренеров, среди которых камерунец Самуэль Это'О, испанцы Карлес Пуйоль и Икер Касильяс, бразилец Алиссон, итальянец Джанлуиджи Буффон и другие.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Месси, ЛионельКарпин, Валерий ГеоргиевичВлияние коронавируса на спорт
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