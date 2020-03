Месси и Карпин приняли участие в кампании ВОЗ и ФИФА по борьбе с коронавирусом

ТАСС, 23 марта. Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси и главный тренер "Ростова" Валерий Карпин приняли участие в совместной кампании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее в понедельник ВОЗ и ФИФА в Женеве объявили о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом. Суть кампании "Pass the message to kick out coronavirus" заключается в рекомендациях, которым нужно следовать, чтобы защитить свое здоровье.