В Японии заявили, что решение о переносе сроков Олимпиады не принято

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Решение об изменении сроков проведения летней Олимпиады 2020 года не принято, сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Международный олимпийский комитет не сообщал нам о переносе сроков проведения Игр, такая информация не соответствует действительности, - сказал он. - Детали проведения соревнований еще будут рассматриваться".

Позже во вторник ожидается телефонный разговор премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, которые должны обсудить дальнейшую судьбу Игр с учетом ситуации с распространением коронавируса. В беседе могут также принять участие губернатор Токио Юрико Коикэ и председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори. По данным телеканала NHK, они планируют обсудить вариант переноса Олимпиады и возможные новые сроки ее проведения.

Газета "Санкэй" во вторник сообщила, что Япония готова согласиться на отсрочку Олимпиады в Токио максимум на один год. Отмечается, что такой срок связан с тем, что в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине, и поэтому откладывать летние соревнования на два года было бы проблематично. Накануне премьер Абэ заявил, что вариант с переносом сроков летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести ее в полном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.