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Олимпиада-2020 в Токио

Екимов: велогонщик Закарин может пройти подготовку к Олимпиаде в России

Спортсмен выступает за польскую команду CCC Team
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский велогонщик Ильнур Закарин может остаться в России на подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Закарин выступает за польскую команду CCC Team.

"Ильнур Закарин рассматривает подготовку в России, - сказал Екимов. - Но это мы говорим про сегодня, а завтра может выйти новое постановление - и все дружно соберут чемоданы и уедут домой".

Закарин является бронзовым призером гонки "Вуэльта Испания" (2017), занимал пятое место в "Джиро д'Италия" (2017) и девятое - в "Тур де Франс" (2018).

Олимпийские игры в Токио запланированы в период с 24 июля по 9 августа. Ранее олимпийские комитеты Канады и Норвегии заявили, что из-за пандемии коронавируса не отправят своих спортсменов в Токио. В воскресенье президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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