Стадион ФК "Сан-Паулу" преобразуют в больницу для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 24 марта. Стадион "Пакаэмбу", где проводят домашние матчи бразильские футбольные клубы "Коринтианс", "Палмейрас" и "Сан-Паулу", превратят в больницу под открытым небом для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает агентство АP.

По информации источника, на территории стадиона вместительностью 45 тыс. мест будет расположено более 200 больничных коек, работы планируется завершить через 10 дней. Стадион находится рядом с несколькими крупными больницами в Сан-Паулу, в котором зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что почти все арены, используемые на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, предложены клубами для строительства больниц.

На данный момент в Бразилии число инфицированных составляет около 1,9 тыс. человек во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе, 34 заболевших умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.