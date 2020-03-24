Жозе Моуринью провел день, доставляя товары зараженным коронавирусом

ТАСС, 24 марта. Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" португалец Жозе Моуринью провел день, доставляя товары первой необходимости пожилым людям, зараженным коронавирусом. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Моуринью доставлял товары пожилым жителям района Энфилд в Лондоне.
Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act— ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2020
(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ
"Я нахожусь здесь, чтобы помочь пожилым людям. Конечно, им необходимо доставлять продукты, деньги и другие предметы первой необходимости, поскольку сами они ограничены в контактах и находятся в изоляции", - сказал Моуринью.
На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал". Вместе с "Челси" он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, с "Манчестер Юнайтед" португалец выигрывал Лигу Европы (2017) и Суперкубок Англии (2016). Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В начале 2017 года Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.