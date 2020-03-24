Жозе Моуринью провел день, доставляя товары зараженным коронавирусом

"Я нахожусь здесь, чтобы помочь пожилым людям. Конечно, им необходимо доставлять продукты, деньги и другие предметы первой необходимости, поскольку сами они ограничены в контактах и находятся в изоляции", - сказал Моуринью.

На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал". Вместе с "Челси" он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, с "Манчестер Юнайтед" португалец выигрывал Лигу Европы (2017) и Суперкубок Англии (2016). Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В начале 2017 года Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.