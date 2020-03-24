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Футбол в России

Нападающий "Сочи" Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ

Также на награду претендовали одноклубник Кокорина полузащитник Кристиан Нобоа
Александр Кокорин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Нападающий "Сочи" Александр Кокорин признан лучшим футболистом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

За Кокорина проголосовали болельщики, а также эксперты телеканала "Матч Премьер", эксперты РПЛ выбрали лучшим игроком голкипера "Уфы" Александра Беленова. В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети "Вконтакте", форвард набрал 42,03% голосов.

В марте Кокорин в четырех матчах чемпионата России забил три гола и отдал одну результативную передачу. После 22 туров "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Также на награду претендовали одноклубник Кокорина полузащитник Кристиан Нобоа, нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун и полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк.

Кокорин в феврале перешел в "Сочи" из санкт-петербургского "Зенита" на правах аренды, соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона. Форвард выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее Кокорин выступал за московское "Динамо" (2008-2015). Летом 2013 года он переходил в "Анжи", однако клуб из Махачкалы в то время поменял вектор развития, приняв решение расстаться с дорогостоящими футболистами, поэтому, не сыграв за команду из столицы Дагестана ни одного официального матча, через месяц Кокорин вернулся в столичный клуб.

Лучшим тренером РПЛ в марте признан Владимир Федотов, возглавляющий футбольный клуб "Сочи". Автором лучшего гола стал защитник ЦСКА Марио Фернандес, который отличился в матче 20-го тура против "Урала" (1:1). 17 марта сезон РПЛ был приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных.

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Российский футбол
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