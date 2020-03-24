СМИ: футболисты "Боруссии" согласились уменьшить зарплаты из-за ситуации с коронавирусом

ТАСС, 24 марта. Футболисты дортмундской "Боруссии" пошли на понижение зарплат ради того, чтобы сотрудники клуба и организаций, участвовавших в проведении матчей команды, не потеряли работу во время паузы в чемпионате Германии, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на германское издание Bild.

По информации издания, это позволит сохранить работу 850 штатным и внештатным сотрудникам клуба, которые задействованы во время матчей дортмундцев.

"Боруссия" занимает второе место в чемпионате Германии, набрав 51 очко после 25 игр. Дортмундцы отстают от лидирующей мюнхенской "Баварии" на четыре очка. Первенство Германии приостановлено до 2 апреля из-за распространения коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.