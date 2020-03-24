Лайшев надеется, что коронавирус не помешает "Самбо-70" отметить 50-летие школы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев надеется, что ситуация с распространением коронавируса не повлияет на подготовку школы к празднованию 50-летия. Об этом Лайшев рассказал ТАСС.

С пятницы все объекты школы прекратили свою работу. 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении мер безопасности в столице в связи с пандемией коронавируса, согласно которым любые массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек попадают под запрет, а государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты с 21 марта по 12 апреля. В среду Министерство спорта РФ рекомендовало ограничить работу спортивных организаций, осуществляющих подготовку детей, до 10 апреля.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее и готовимся в октябре отпраздновать 50-летний юбилей "Самбо-70". В планах провести праздничные мероприятия в Кремле, надеюсь, сегодняшняя ситуация этих планов не нарушит, - сообщил Лайшев. - Пока все наши ученики перешли на домашнее обучение, для них объявлены конкурсы на лучший рисунок и лучшее стихотворение к юбилею".

В отсутствие учеников объекты "Самбо-70" занялись хозяйственной деятельностью.

"Пока ребят в школе нет, занимаемся хозяйственными работами, обработкой помещений. Все наши ученики получили домашние задания - они также работают, готовятся, тренируются. Конечно, многие рвутся в бой, тем более что в нашей школе есть представители сборных страны, и спорт - их судьба, их жизнь. Им даже если запрещать, они все равно будут тренироваться", - подчеркнул Лайшев.

Лайшев отметил, что "Самбо-70" не меняет своих планов по расширению: "Мы планируем еще два льда, школа "Самбо-70" строится в Коммунарке, на 80 процентов достроена школа на улице Губкина - там будет школа гимнастики, которой планируется дать имя Елены Замолодчиковой".