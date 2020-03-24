Футболисты английских клубов согласились доиграть сезон без зрителей

ТАСС, 24 марта. Игроки английских футбольных клубов согласились доиграть сезон-2019/20 без зрителей. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на комментарий заместителя генерального руководителя Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Бобби Барнса.

13 марта Английская премьер-лига приостановила сезон из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены чемпионаты второго, третьего и четвертого дивизионов и женской футбольной лиги. Изначально предполагалось, что сезон может быть возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся ранее 30 апреля.

"В идеальном мире мы играли бы перед зрителями, но я думаю, что сейчас тот случай, когда у нас нет альтернативы, - сказал Барнс. - Игроки реалистичны, мы не в идеальном мире, и футболисты, с которыми я общался, согласны с этим. Футбол - это болельщики. Но реальное положение дел для подавляющего большинства игроков, особенно для выступающих на высшем уровне, заключается в том, что их доходы во многом финансируются за счет телевидения, поэтому существуют контракты, их необходимо соблюсти".

Ранее сообщалось, что остаток сезона может быть проведен на нейтральных полях при пустых трибунах. Матчи могут пройти на аренах в Мидленсе - районе в 200 км севернее Лондона. На одном стадионе может проходить по несколько игр в день. При этом предполагается, что все матчи будут показаны по телевидению.

Чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", который набрал 82 очка и опережает ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 25 очков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.