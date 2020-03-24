Сбор российских фехтовальщиков в Сочи отменен

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Учебно-тренировочный сбор российских фехтовальщиков на федеральной спортивной базе "Юг Спорт", начало которого было запланировано на 28 марта, отменен. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Ильгар Мамедов.

Ранее Мамедов сообщил ТАСС, что участники мартовского этапа Гран-при по фехтованию на шпагах в Будапеште должны пройти тестирование на коронавирус 26 марта, поскольку по окончании соревнований в Венгрии заражения были выявлены у ряда китайских и южнокорейских спортсменов. Тестирование должны пройти 24 российских фехтовальщика.

"Накануне недомогание почувствовали два представителя сборной - Дмитрий Даниленко и Дарья Мартынюк, они прошли тест. Но сборы на "Юг Спорте" в Сочи, в Новогорске и озере Круглом мы уже отменили, как минимум до конца апреля", - сообщил Мамедов.

Сборы были запланированы к чемпионату России, однако соревнования были отменены. С 28 марта по 6 апреля на "Юг Спорт" должны были приехать команды по шпаге и рапире, с 1 по 7 апреля - саблисты. Затем сборная планировала с 10-11 апреля прибыть в Новогорск и на базу "Озеро Круглое".