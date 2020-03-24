Футболист ЦСКА Нисимура перешел на правах аренды в японский клуб "Вегалта Сэндай"

ТАСС, 24 марта. Футболист московского ЦСКА Такума Нисимура на правах аренды перешел в японский "Вегалта Сэндай". Об этом сообщает пресс-служба японского клуба.

Соглашение об аренде 23-летнего нападающего рассчитано до 1 января 2021 года. Ранее Нисимура находился в аренде в португальском "Портимоненсе", однако в марте игрок попросил ЦСКА вернуть его из аренды из-за вспышки коронавируса в Европе и отправить в Японию.

"Я очень рад, что снова смогу играть за "Вегалта Сэндай". С нетерпением жду встречи со болельщиками и партнерами по команде. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в победы команды. Мы надеемся на всеобщую поддержку", - сказал Нисимура.

Японский футболист выступал за "Вегалта Сэндай" с 2015 по 2018 год - до того, как перейти в ЦСКА, с которым он подписал контракт в августе 2018 года. За японский клуб Нисимура провел 87 матчей, в которых забил 21 мяч. В составе московского клуба нападающий провел 23 игры во всех турнирах и забил четыре гола.