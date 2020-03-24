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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: баскетбольная Евролига обсудит варианты продолжения сезона 25 марта

Проведение Евролиги и Еврокубка было приостановлено 12 марта

ТАСС, 24 марта. Руководство баскетбольной Евролиги 25 марта проведет заседание совета, на котором обсудит варианты продолжения сезона после приостановки из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает журналист портала Sportando Эмилиано Карчиа в Twitter.

Проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка было приостановлено 12 марта по причине распространения коронавируса. В Евролиге осталось провести шесть туров регулярного чемпионата, а также четвертьфиналы и "Финал четырех". Еврокубок остановлен на стадии четвертьфинала.

"Завтра утром пройдет совещание Евролиги, на котором будет обсуждаться будущее турниров. Евролига надеется возобновить соревнования, в то время как команды могут настоять на немедленном завершении", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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