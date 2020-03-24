СМИ: баскетбольная Евролига обсудит варианты продолжения сезона 25 марта

ТАСС, 24 марта. Руководство баскетбольной Евролиги 25 марта проведет заседание совета, на котором обсудит варианты продолжения сезона после приостановки из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает журналист портала Sportando Эмилиано Карчиа в Twitter.
Tomorrow morning there will be a EuroLeague Basketball board to discuss the future of EuroLeague & EuroCup.— Emiliano Carchia (@Carchia) March 24, 2020
The competitions have been suspended at least till April 11 due to coronavirus pandemic.
EuroLeague’s hope is to resume the seasons while some teams may push to end it now
Проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка было приостановлено 12 марта по причине распространения коронавируса. В Евролиге осталось провести шесть туров регулярного чемпионата, а также четвертьфиналы и "Финал четырех". Еврокубок остановлен на стадии четвертьфинала.
"Завтра утром пройдет совещание Евролиги, на котором будет обсуждаться будущее турниров. Евролига надеется возобновить соревнования, в то время как команды могут настоять на немедленном завершении", - говорится в сообщении.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.