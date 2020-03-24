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Летние олимпийские виды спорта

Дегтярев заявил, что в России нужна двухуровневая система контроля за спортивными агентами

Предлагается дополнить Закон о спорте положением о необходимости установления обязательных требований к осуществлению агентами профессиональной деятельности
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Двухуровневая система контроля за деятельностью спортивных агентов в России необходима и давно назрела. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Дегтярев и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк внесли на рассмотрение Госдумы пакет из четырех законопроектов, направленных на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов.

"При внесении пакета поправок мы ожидали критику, - сказал Дегтярев. - Громче всех звучат голоса тех, кто не совсем понимает специфику отрасли, либо тех, кто, наоборот, сразу догадался, что для спекуляций и недобросовестности теперь не останется лазеек. Нередко спортивные агенты покупают юных спортсменов в кабалу, из личных корыстных интересов как товар продают их в те или иные клубы. Здесь начинается уже чуть ли не криминальная история, законопроекты призваны упорядочить деятельность агентов".

"Мы предлагаем двухуровневую систему контроля за деятельностью агентов, - продолжил парламентарий. - Первый уровень - это лицензирование агентской деятельности федерациями, что уже прописано в законе, федерация устанавливает требования, систему и размер оплаты взносов, требования к заключаемым договорам. А второй - установление единых правил поведения для агентов со стороны Минспорта России. Так, сейчас есть требования к спортивным судьям, спортивным тренерам, тренерам спортивных сборных, назрела необходимость урегулировать и агентскую деятельность, Минспорт с этим справится спокойно".

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить Закон о спорте положением о необходимости установления обязательных требований к осуществлению агентами профессиональной деятельности. Минспорту предлагается разработать требования к деятельности агентов по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы.

Дегтярев и Третьяк считают, что в настоящее время законодательство о физической культуре и спорте не содержит ограничений, связанных с переходом спортсменов, осуществляющих спортивную подготовку. Согласно законопроекту, договор оказания услуг по спортподготовке может содержать нормы, устанавливающие ограничения перехода спортсменов в другие физкультурно-спортивные организации. Утверждение условий трансфера, а также наложение санкций возлагается на спортивные федерации. Помимо этого, депутаты предлагают усовершенствовать порядок заключения спортсменами договоров с иностранными организациями, в частности, Третьяк и Дегтярев призывают усилить контроль за порядком международных переходов (трансферов) спортсменов.

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Летние олимпийские виды спорта
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