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Зимние олимпийские виды спорта

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам останется без изменений

С прошлого сезона российские лыжники разделены на четыре группы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон не претерпит изменений. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

С прошлого сезона российские лыжники разделены на четыре группы, которыми управляют тренеры Юрий Бородавко, Олег Перевозчиков, Маркус Крамер и Егор Сорин.

"Что касается изменений в тренерском штабе по окончании сезона, то их не будет. Все эти вопросы будут обсуждены 15 апреля на президиуме федерации", - сказала Вяльбе.

В минувшем сезоне Александр Большунов стал первым в современной истории России обладателем Кубка мира. 23-летний лыжник тренируется в группе Бородавко. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов в общем зачете Кубка мира стал восьмым. Он работает по планам Крамера.

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Зимние олимпийские виды спорта
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