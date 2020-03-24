Фехтовальщики Даниленко и Мартынюк чувствуют себя стабильно после теста на коронавирус

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российская шпажистка Дарья Мартынюк и саблист Дмитрий Даниленко, сдавшие во вторник тест на коронавирус, рассказали, что чувствуют себя стабильно. Об этом спортсмены сообщили ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что члены сборной Дмитрий Даниленко и Дарья Мартынюк, проживающие вместе, почувствовали недомогание и сдали тест на коронавирус. Саблист Даниленко в марте выступал на Гран-при в Люксембурге, шпажистка Мартынюк - на Гран-при в Венгрии, по окончании которого у ряда спортсменов из Китая и Южной Кореи был выявлен новый вирус.

"Когда мы вернулись домой, выяснилось, что с нами на соревнованиях в Венгрии выступали спортсмены, оказавшиеся носителями коронавируса, - рассказала Мартынюк. - Естественно, стало страшно, тем более что по возвращении я общалась с мамой - ей 61 год, и сейчас больше переживаю даже за нее, а не за себя".

"Температура у Димы поднялась три дня назад, у меня четыре, плюс сухой кашель, поэтому и начали бить тревогу. Вчера мы звонили на "горячую линию", но она работает до девяти вечера, потом вызвали скорую. Но тест на вирус в Химках, где мы сейчас живем с Димой, сдать не получилось - прогресс сюда пока не добрался", - рассказала фехтовальщица.

"Пришлось вызывать специалистов из Москвы, в итоге к нам домой сегодня приехали специалисты из ФМБА [Федерального медико-биологического агентства], взяли тест. В настоящее время у нас все в порядке - температуры нет, но кашель остается", - отметила спортсменка.

Даниленко сообщил ТАСС, что чувствует себя хорошо: "Температура 37 градусов, кашель есть, но чувствую себя хорошо. Сидим дома, ждем результата тестов".