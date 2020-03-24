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Зимние олимпийские виды спорта

Состав сборных РФ по бобслею и скелетону для подготовки к новому сезону определится в мае

Главным турниром следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в феврале в американском Лейк-Плэсиде

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Состав сборных России по бобслею и скелетону, который начнет централизованно готовиться к новому сезону, будет определен в мае на заседании тренерского совета. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Данил Чабан.

22 марта на олимпийской трассе в Сочи завершился чемпионат России по бобслею и скелетону, который стал для отечественных спортсменов последним турниром сезона-2019/20.

"Спортсмены отправились на отдых, в мае они возобновят тренировки, в июне на сочинской базе "Юг Спорт" должен пройти учебно-тренировочный сбор, - сказал Чабан. - На май у нас запланировано традиционное тестирование разгоняющих в бобслее, тогда же состоится и тренерский совет, на котором будет сформирован состав сборных для подготовки к новому сезону".

Главным турниром сезона-2020/21 станет чемпионат мира, который пройдет в феврале в американском Лейк-Плэсиде.

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Зимние олимпийские виды спорта
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