Спортсмены из Москвы, победившие на Сурдлимпийских играх, получат по 4 млн рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о единовременных выплатах московским спортсменам - победителям и призерам XIX зимних Сурдлимпийских игр 2019 года и их тренерам. Серебряные призеры получат по 2,5 млн рублей, бронзовые - по 1,7 млн рублей, а чемпионы - по 4 млн рублей за каждое звание, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Премиальные выплаты победителям и призерам XIX зимних Сурдлимпийских игр, установленные правительством Москвы, составят: чемпионы - по 4 млн рублей за каждое звание, серебряные призеры - по 2,5 млн рублей, бронзовые - по 1,7 млн. рублей. Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Сурдлимпийских игр, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм за каждое призовое место", - говорится в сообщении.

Размеры выплат тренерам в командных дисциплинах установлены с учетом одной медали, завоеванной соответствующей командой. Выплаты будут осуществлены за счет средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.

Сурдлимпийские игры - спортивные соревнования для людей с нарушением слуха, проводятся под эгидой Международного комитета спорта глухих. Во время соревнований участникам запрещено использовать слуховые аппараты и специальные имплантаты.

XIX зимние Сурдлимпийские игры прошли в долине Вальтеллина-Валчавенна (Италия) с 12 по 21 декабря 2019 года. В Играх приняли участие 503 спортсмена из 33 стран мира. Соревнования проходили по 6 спортивным дисциплинам спорта - керлинг, лыжные гонки, сноуборд, хоккей, горнолыжный спорт, шахматы. Сборную команду России представляли 78 спортсменов, в том числе - 16 москвичей (20,5% от общего количества членов сборной России) в 5 спортивных дисциплинах.

Москвичи завоевали 11 медалей (22% от общего количества медалей сборной). В том числе - 3 золотых (17%), 4 серебряных (22%) и 4 бронзовых (29%). Победителями и призерами Сурдлимпийских игр в Италии стали 13 московских спортсменов в 3 спортивных дисциплинах.