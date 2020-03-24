СМИ: перенос Олимпиады в Токио может стоить рекламодателям более $1 млрд

ТАСС, 24 марта. Перенос из-за пандемии коронавируса Олимпийских игр в Токио может обойтись рекламодателям в сумму более $1 млрд. Об этом сообщает информационный портал Axios.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Игр на 2021 год.

"Отмена Игр - это более простой сценарий, чем перенос, так как вопрос о проведении стоит точно: "да" или "нет", - заявил руководитель медиаотдела рекламной аналитической компании Kantar Джон Суоллен. Также он отметил, что из-за переноса Игр не получится продать рекламу по тем же ценам.

Телеканал NBCUniversal продал рекламных прав на время Игр на рекордные $1,25 млрд. В то же время глава американской телекоммуникационной корпорации Comcast, подразделением которой является NBCU, Брайан Робертс заявил, что потери от продажи рекламы входят в страховку. "Потерь не будет в случае отмены Олимпиады, а в этом году просто не будет доходов", - заявил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.