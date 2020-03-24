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Влияние коронавируса на спорт

ФК "Локомотив" перешел на режим индивидуальных тренировок на дому

Ранее было объявлено о приостановке Тинькофф - Российской премьер-лиги до 10 апреля

ТАСС, 24 марта. Футболисты и персонал московского "Локомотива" ушли на карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Тренировки на базе в Баковке отменены. Игроки будут поддерживать форму в домашних условиях. О возобновлении тренировок мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

17 марта было принято решение о приостановке Тинькофф - Российской премьер-лиги до 10 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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