ФК "Локомотив" перешел на режим индивидуальных тренировок на дому

ТАСС, 24 марта. Футболисты и персонал московского "Локомотива" ушли на карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Тренировки на базе в Баковке отменены. Игроки будут поддерживать форму в домашних условиях. О возобновлении тренировок мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

17 марта было принято решение о приостановке Тинькофф - Российской премьер-лиги до 10 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.