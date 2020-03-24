Леонид Тамбиев назначен главным тренером клуба КХЛ "Адмирал"

ТАСС, 24 марта. Леонид Тамбиев стал новым главным тренером "Адмирала", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.

Соглашение с 49-летним специалистом заключено на один сезон. Он сменил на посту главного тренера Сергея Светлова.

"Мы рады, что Леонид Григорьевич принял наше предложение, - отметил Сергей Немчинов, спортивный директор "Адмирала". - Я с ним знаком давно и уверен в нем, это амбициозный специалист высокого уровня, который хочет и может достичь лучшего результата. Он дважды подряд приводил разные команды к чемпионству в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), что сделать не так просто. Его команды играют в комбинационный хоккей, всегда прибавляют в решающих матчах, а игроки четко выполняют тренерскую установку, Леонид не боится доверять молодым игрокам, под его руководством они заметно прогрессируют и растут каждый сезон".

Предыдущим местом работы Тамбиева был клуб ВХЛ "Сарыарка" (Караганда), с которым он стал чемпионом лиги по итогам сезона-2018/19. Также он выиграл ВХЛ с "Динамо" (Санкт-Петербург) сезоном ранее. "Адмирал" не вышел в плей-офф КХЛ в нынешнем сезоне, завершив регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции.

17 марта КХЛ приостановила плей-офф до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом.