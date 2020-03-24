Владелец ФК "Олимпиакос" Маринакис выздоровел после заражения коронавирусом

ТАСС, 24 марта. Владелец греческого футбольного клуба "Олимпиакос" Евангелос Маринакис вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу греческого клуба.

Маринакис, который также является владельцем английской команды "Ноттингем Форрест", находился на лечении с 10 марта, когда у него был обнаружен коронавирус.

"После двух недель лечения, следуя указаниям врачей, я прошел повторное тестирование, предписанное процедурой, которое дало отрицательный результат, - заявил Маринакис. - Я находился дома, читал, общался с друзьями и знакомыми, много часов смотрел телевизор, слушал музыку, изучал в интернете, что происходит с остальным миром, и еще раз осознал, насколько уязвима наша планета. Я чувствую необходимость поблагодарить врачей национальной системы здравоохранения за их заботу. Они герои в зеленой и белой форме, которые много работают ради нас".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.