В Сочи завершился детский хоккейный турнир "Золотая шайба"

СОЧИ, 24 марта. /ТАСС/. Финальные межрегиональные отборочные соревнования всероссийского детского хоккейного турнира "Золотая шайба" завершились в Сочи. Восемь команд не смогли принять участие в соревнованиях из-за коронавируса, сообщил ТАСС во вторник вице-президент клуба "Золотая шайба" им. А. В. Тарасова Юрий Германенко.

Турнир "Золотая шайба" стартовал в Сочи 25 февраля и собрал более 3 тыс. юных спортсменов из 69 субъектов РФ. С 15 марта вступило в силу постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, согласно которому в регионе был введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. 17 марта в регионе ужесточили меры по предотвращению распространения вируса и отменили все массовые мероприятия с участием свыше 100 человек, поэтому соревнования прошли без зрителей.

"Данные соревнования были переформатированы в связи с эпидемией коронавируса и принятым распоряжением губернатора. 56 команд были разделены на 14 групп, каждая группа - это был отдельный отборочный турнир, который не превышал 100 человек. 14 команд завоевали право быть в суперфинале. К ним присоединятся еще две команды из восьми команд, которые не приехали в силу сложившихся обстоятельств на финал", - сказал Германенко.

Он добавил, что команды, не приехавшие на турнир, были остановлены своими региональными властями. Суперфинал турнира "Золотая шайба" планируется провести в ноябре 2020 года в Сочи.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

О турнире

Турнир "Золотая шайба" был впервые организован в декабре 1964 года как всесоюзное первенство среди детских хоккейных команд. Основателем и председателем клуба "Золотая шайба" на протяжении долгих лет был выдающийся советский тренер Анатолий Тарасов, в настоящее время президентом этого клуба является его внук Алексей Тарасов.

Турнир представляет собой соревнования среди юных хоккеистов от 10 до 15 лет, которые разделены на три возрастные группы, и проходит в три этапа: первый - на уровне муниципальных образований (город, село), второй - на уровне субъектов РФ, третий, финальный этап проводится среди команд-победительниц. В "Золотой шайбе" принимают участие только дворовые команды. В разное время в турнире участвовали такие хоккеисты, как Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов.