Пауза в футбольном чемпионате Германии может быть продлена минимум до 30 апреля

ТАСС, 24 марта. Руководство Германской футбольной лиги (DFL) будет рекомендовать продлить паузу в высшем и втором по силе дивизионах чемпионата страны минимум до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Германской футбольной лиги (DFL).

Изначально планировалось, что пауза в соревнованиях продлится с 17 марта по 2 апреля. Окончательное решение будет принято на общем заседании клубов обеих бундеслиг 31 марта. В высшем дивизионе пауза началась после 25-го тура, по итогам которого турнирную таблицу возглавляет мюнхенская "Бавария", набрав 55 очков. Во второй бундеслиге лидирует "Арминия" из Билефельда, которая после 25 игр набрала 51 очко.

"С учетом ситуации с коронавирусом обсуждаются различные варианты развития событий. Президиуму [DFL] известно, что эти варианты также зависят от внешних факторов, на которые DFL и клубы оказывают лишь ограниченное влияние или не оказывают никакого: дальнейшее распространение вируса и оценка политической ситуации. На этом фоне президиум будет рекомендовать дальнейшую приостановку матчей в бундеслиге и второй бундеслиге как минимум до 30 апреля", - говорится в сообщении.

В Германии число случаев заражения коронавирусом составляет почти 29 тыс., умерли более 100 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.