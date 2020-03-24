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Кризис в российской легкой атлетике

Юрченко и Ганус согласовали представителей РУСАДА в составе рабочей группы ВФЛА

Имена представителей Российского антидопингового агентства не сообщаются

ТАСС, 24 марта. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко и глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус провели рабочую встречу, в ходе которой были согласованы представители агентства в рабочей группе по восстановлению прав ВФЛА. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Создание рабочей группы, в которую должны войти представители РУСАДА, комиссии спортсменов ВФЛА, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ, являлось одним из пунктов процесса восстановления членства ВФЛА в международной федерации.

Имена представителей РУСАДА не указываются, ранее сообщалось, что ими станут сам Ганус и заместитель гендиректора агентства Маргарита Пахноцкая.

Также отмечается, что в ходе встречи Ганус и Юрченко обсудили шаги по выходу национальной федерации из кризиса и ближайшие планы взаимодействия.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года.

Теги
Кризис в российской легкой атлетикеГанус, Юрий АлександровичЮрченко, Евгений Валерьевич
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