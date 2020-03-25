Бах: МОК хочет, чтобы олимпийский огонь стал светом в конце темного тоннеля

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) чувствует тяжелую ситуацию в мире и хочет, чтобы олимпийский огонь летом 2021 года стал светом в конце темного тоннеля. Об этом президент организации Томас Бах рассказал в интервью японскому общественному телевидению.

По словам Баха, МОК наблюдал стремительное распространение коронавируса по всему миру, поэтому и было принято решение о переносе Игр. "Мы чувствуем, что все человечество сейчас движется по темному тоннелю. Мы хотели и хотим, чтобы олимпийский огонь стал светом в конце этого тоннеля", - подчеркнул глава МОК.

Также Бах заявил, что организация испытывала опасения, связанные с тем, что атлеты со всего мира не смогут участвовать в Олимпиаде в Токио из-за пандемии коронавируса. Это тоже стало одной из причин, по которой было принято решение отложить Игры на один год.

"В самом начале вопрос стоял в том, может ли Япония предоставить безопасные условия для проведения Олимпийских игр. Уверенность в нас росла с каждым днем. Позже фокус сместился, потому что мы увидели, как этот вирус распространяется по всему миру. Вопрос уже встал не о том, какие условия представлены в Японии, а сможет ли весь остальной мир принять участие [в Играх]", - сказал глава МОК.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в телефонном разговоре с Бахом предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год в связи с пандемией коронавируса. Они договорились, что соревнования пройдут не позднее лета 2021 года. Игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц.