СМИ: Флорида может стать местом проведения поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном

ТАСС, 25 марта. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ведет переговоры о проведении поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном во Флориде. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент MMAFighting Стивен Маррокко.

Изначально турнир UFC 249, главным боем которого станет противостояние между Нурмагомедовым и Фергюсоном, должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Однако атлетическая комиссия штата заявила о невозможности проведения боя из-за угрозы распространения коронавируса. По информации источника, Флорида является основным вариантом для турнира, запасные локации - Орландо, Тампа и Джексонвилл.