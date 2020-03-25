СМИ: Флорида может стать местом проведения поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном

ТАСС, 25 марта. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ведет переговоры о проведении поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном во Флориде. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент MMAFighting Стивен Маррокко.
Изначально турнир UFC 249, главным боем которого станет противостояние между Нурмагомедовым и Фергюсоном, должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Однако атлетическая комиссия штата заявила о невозможности проведения боя из-за угрозы распространения коронавируса. По информации источника, Флорида является основным вариантом для турнира, запасные локации - Орландо, Тампа и Джексонвилл.
Industry source just told me UFC in active talks to hold UFC 249 in Florida using same setup as Combat Night event. Orlando, Tampa and Jacksonville mentioned as potential hosts.— Steven Marrocco (@MMAFightingSM) March 24, 2020
В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.