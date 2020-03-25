Конгресс WBC в Санкт-Петербурге может быть перенесен

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ежегодный конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) в Санкт-Петербурге может быть перенесен в случае необходимости. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Конгресс WBC запланирован на период с 23 по 30 августа в Санкт-Петербурге.

"Все возможно. Но мы будем рассматривать этот вопрос по мере развития ситуации с коронавирусом", - сказал Кремлев.

В рамках мероприятия также планировалось провести поединки российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.