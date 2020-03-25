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Влияние коронавируса на спорт

Месси и Гвардиола перечислили по €1 млн на борьбу с коронавирусом

Президент "Реала" Флорентино Перес также совершил пожертвование представителям Народной партии Мадрида для борьбы с пандемией коронавируса

ТАСС, 25 марта. Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси и бывший главный тренер клуба Хосеп Гвардиола направили медицинским учреждениям Барселоны по €1 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Сообщается, что деньги от аргентинского футболиста поступят в больницу Барселоны и в медицинский центр в Аргентине. Гвардиола, который в данный момент возглавляет английский "Манчестер Сити", перечислил деньги Официальной коллегии врачей Барселоны.

Президент испанского "Реала" Флорентино Перес также совершил пожертвование представителям Народной партии Мадрида для борьбы с пандемией коронавируса. Все деньги пойдут на покупку оборудования для неотложной медицинской помощи.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании зафиксирован 31 января. Сейчас в королевстве насчитывается свыше 28,5 тыс. заболевших, более 1,7 тыс. человек умерло.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тысяч человек, зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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