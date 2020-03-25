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Лига чемпионов

СМИ: восемь клубов АПЛ обратились в CAS из-за апелляции "Манчестер Сити" по участию в ЛЧ

УЕФА в феврале отстранил "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового фэйр-плей, клуб подал апелляцию

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Восемь клубов чемпионата Англии по футболу подали общее заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью не допустить "Манчестер Сити" до участия в Лиге чемпионов. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По информации издания, это клубы верхней половины таблицы, среди которых "Ливерпуль", "Лестер", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Бёрнли".

"Ощущение, что этого уже достаточно. "Манчестер Сити" слишком долго удавалось нарушать правила за счет как минимум еще одного клуба, который не смог попасть в Лигу чемпионов. Опасение заключается в том, что клуб сумеет отсрочить любое наказание и, если выиграет апелляцию, выйдет безнаказанным, что было бы возмутительно", - заявил изданию источник.

Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового фэйр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. CAS зарегистрировал апелляцию клуба 26 февраля.

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