Фетисов: перенос ОИ позволит федерациям и атлетам скорректировать стратегии подготовки

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Игры в Токио на следующий год поможет международным федерациям и спортсменам скорректировать стратегии подготовки, которые были нарушены из-за пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за распространения коронавируса.

"Как спортсмен и человек, в свое время руководивший российским спортом, могу сказать, что невозможно держать спортсменов в неведении. Думаю, при всем желании МОК и Японии провести Олимпиаду они вышли с предложением, которое исходит из спортивной и общечеловеческой логики, - сказал Фетисов. - Оно даст возможность сформировать стратегию и каждой федерации определить вектор развития и подготовки к Олимпиаде. Но самое главное, оно определит тех, кто будет участвовать в Играх, и мне кажется, это было единственно правильное решение".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.