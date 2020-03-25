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Влияние коронавируса на спорт

Всемирная боксерская организации отложила все соревнования до июня из-за коронавируса

Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек

ТАСС, 25 марта. Всемирная боксерская организации (WBO) приняла решение отложить все запланированные соревнования до июня из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"На фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной COVID-19, WBO приняла решение отложить все соревнования до июня 2020 года", - говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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