КХЛ рассматривает вариант переноса плей-офф МХЛ на август

ТАСС, 25 марта. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) провела совещание с руководством команд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и предложила провести оставшуюся часть Кубка Харламова - 2020 в августе. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ.

17 марта проведение плей-офф МХЛ было приостановлено до 10 апреля. В среду стало известно о досрочном завершении плей-офф в КХЛ и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) из-за пандемии коронавируса.

"После получения консолидированного мнения клубов лига вынесет окончательное решение, которое будет опубликовано на официальных ресурсах КХЛ и МХЛ", - говорится в сообщении.

В плей-офф МХЛ прошел первый раунд плей-офф. Во втором раунде должны сыграть петербургские "СКА-1946" и "Динамо", ярославский "Локо", столичная "Красная Армия", уфимский "Толпар", челябинские "Белые Медведи", "Омские Ястребы" и казанский "Ирбис".