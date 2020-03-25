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Влияние коронавируса на спорт

Европейская федерация гандбола предполагает возобновить матчи в июне

13 марта все матчи под эгидой EHF были приостановлены

ТАСС, 25 марта. Европейская федерация гандбола (EHF) предполагает возобновить проведение матчей в июне. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

13 марта все матчи под эгидой EHF были приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции. Это касалось как игр национальных сборных, так и встреч между клубами.

"В свете пандемии и принятых правительственных мер по борьбе с коронавирусом, которые имеют различия по всей Европе, нет уверенности в том, когда именно удастся возобновить матчи. Учитывая эту ситуацию, Европейская федерация гандбола взяла на себя ответственность как руководящий орган европейского гандбола и представила план соревнований для потенциального перезапуска европейского гандбольного сезона. Хотя в настоящее время он является сугубо теоретическим, план предусматривает возобновление матчей в начале июня 2020 года", - говорится в заявлении.

"Мы полностью осознаем, что реализация этого плана зависит от развития ситуации вокруг коронавируса и от соответствующих действий со стороны правительств разных стран, - сказал Михаэль Видерер, глава EHF. - Европейская федерация гандбола будет готова к возможным изменениям в плане, если в этом возникнет необходимость".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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