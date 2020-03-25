СМИ: главный тренер "Олимпиакоса" Мартинш может возглавить ФК "Локомотив"

ТАСС, 25 марта. Португальский наставник греческого "Олимпиакоса" Педру Мартинш может стать новым главным тренером московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом сообщает португальская газета A Bola.

По информации источника, представители российской команды обратились к 49-летнему специалисту по вопросу возможности перехода в клуб.

Мартинш возглавляет "Олимпиакос" с 2018 года и стал серебряным призером чемпионата Греции. Также он возглавлял португальские "Виторию", "Риу Аве" и "Маритиму".

"Локомотив", главным тренером которого является Юрий Семин, занимает после 22 туров второе место в чемпионате России, набрав 41 очко. Российское первенство приостановлено минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции.