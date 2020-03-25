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Футбол в России

СМИ: главный тренер "Олимпиакоса" Мартинш может возглавить ФК "Локомотив"

Представители российской команды обратились к 49-летнему специалисту по вопросу возможности перехода в клуб
Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш Максим Романов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш
© Максим Романов/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Португальский наставник греческого "Олимпиакоса" Педру Мартинш может стать новым главным тренером московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом сообщает португальская газета A Bola.

По информации источника, представители российской команды обратились к 49-летнему специалисту по вопросу возможности перехода в клуб.

Мартинш возглавляет "Олимпиакос" с 2018 года и стал серебряным призером чемпионата Греции. Также он возглавлял португальские "Виторию", "Риу Аве" и "Маритиму".

"Локомотив", главным тренером которого является Юрий Семин, занимает после 22 туров второе место в чемпионате России, набрав 41 очко. Российское первенство приостановлено минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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