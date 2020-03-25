Непомнящий проиграл Вашье-Лаграву в партии седьмого тура на турнире претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами уступил французу Максиму Вашье-Лаграву в партии седьмого тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Партии Фабиано Каруана (США) - Ван Хао (Китай), Дин Лижэнь (Китай) - Кирилл Алексеенко (Россия) и Аниш Гири (Нидерланды) - Александр Грищук (Россия) завершились вничью. Восьмой тур пройдет 26 марта.

В турнирной таблице лидерство делят Непомнящий и Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут Грищук, Гири, Каруана, Ван Хао (по 3,5), Алексеенко и Дин Лижэнь (по 2,5).

В турнире претендентов, который проходит без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна - Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победу, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.