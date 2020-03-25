WADA одобряет решение канадского суда отклонить иск российских велогонщиков

ТАСС, 25 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение Высшего суда провинции Онтарио (Канада) отклонить рассмотрение иска российских велогонщиков Кирилла Свешникова, Дмитрия Страхова и Дмитрия Соколова. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Международный союз велосипедистов не допустил Свешникова, Страхова и Соколова к участию в Олимпийских играх 2016 года из-за упоминания их в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. После этого российские велогонщики обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который отклонил их апелляцию. В сентябре 2017 года россияне подали иск в Высший суд провинции Онтарио против WADA и Макларена с требованием возмещения полученного ущерба из-за пропуска Олимпийских игр, 4 марта 2020 года иск был отклонен.

"WADA приветствует решение отклонить этот иск, - заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли. - Это важное постановление, которое одобряет решения CAS, поддерживаемые всем спортивным движением. Это решение справедливо закрывает дверь попыткам возобновить судебное разбирательство путем подачи дополнительных исков".

"Я рад, что это дело окончено. Наше расследование было тщательным, профессиональным, и наши выводы не подлежали сомнению", - заявил Макларен.

Также сообщается, что в пользу WADA и Макларена был решен вопрос судебных издержек и всех необходимых выплат.