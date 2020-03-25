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НХЛ

СМИ: "Оттава" является главным претендентом на российского хоккеиста Артема Зуба

Список команд, претендующих на защитника, сократился до двух клубов

ТАСС, 25 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" является главным претендентом на российского защитника Артема Зуба. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.

"24-летний защитник Артем Зуб сократил свой список кандидатов в НХЛ до двух команд. "Оттава" является главным претендентом. Ожидается, что Зуб примет решение в течение ближайших недель", - написал Дрегер в Twitter.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Зуб провел 58 матчей за санкт-петербургский СКА, в которых набрал 22 очка (13 шайб + 9 голевых передач). Всего в лиге, в которой он выступает с сезона-2014/15, на счету россиянина 308 матчей и 65 очков (20+45).

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Турнир был завершен в связи с отказом нескольких команд от участия в чемпионате, а также из-за проблем с возвращением иностранных игроков на территорию России, что повлекло бы за собой нарушение спортивного принципа. Сообщается, что КХЛ примет решение о распределении мест по итогам сезона-2019/20 на одном из ближайших заседаний совета директоров. В ходе заседания также будет определен состав участников сезона-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря.

Плей-офф КХЛ был прерван на стадии второго раунда. В сетке турнира оставались московские ЦСКА и "Динамо", петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь". Во второй раунд также вышли хельсинкский "Йокерит" и "Барыс" (Нур-Султан), которые в итоге снялись с плей-офф из-за коронавируса.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный период из-за ситуации с коронавирусом. "Оттава" после 71 игры находится на 15-м месте в Восточной конференции, набрав 62 очка.

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