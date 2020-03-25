СМИ: "Оттава" является главным претендентом на российского хоккеиста Артема Зуба

"24-летний защитник Артем Зуб сократил свой список кандидатов в НХЛ до двух команд. "Оттава" является главным претендентом. Ожидается, что Зуб примет решение в течение ближайших недель", - написал Дрегер в Twitter.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Зуб провел 58 матчей за санкт-петербургский СКА, в которых набрал 22 очка (13 шайб + 9 голевых передач). Всего в лиге, в которой он выступает с сезона-2014/15, на счету россиянина 308 матчей и 65 очков (20+45).

В среду руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении плей-офф сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Турнир был завершен в связи с отказом нескольких команд от участия в чемпионате, а также из-за проблем с возвращением иностранных игроков на территорию России, что повлекло бы за собой нарушение спортивного принципа. Сообщается, что КХЛ примет решение о распределении мест по итогам сезона-2019/20 на одном из ближайших заседаний совета директоров. В ходе заседания также будет определен состав участников сезона-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря.

Плей-офф КХЛ был прерван на стадии второго раунда. В сетке турнира оставались московские ЦСКА и "Динамо", петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь". Во второй раунд также вышли хельсинкский "Йокерит" и "Барыс" (Нур-Султан), которые в итоге снялись с плей-офф из-за коронавируса.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный период из-за ситуации с коронавирусом. "Оттава" после 71 игры находится на 15-м месте в Восточной конференции, набрав 62 очка.