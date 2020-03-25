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Автогонки

Российский этап гоночной серии DTM пройдет в начале августа или в начале октября

Изначально проведение соревнований планировалось на автодроме под Санкт-Петербургом с 29 по 31 мая
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Немецкая гоночная серия DTM опубликовала новую версию календаря сезона 2020 года, согласно которому российский этап на трассе "Игора Драйв" может пройти либо с 31 июля по 2 августа, либо с 2 по 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Изначально было запланировано, что российский этап DTM пройдет на автодроме "Игора Драйв", расположенном под Санкт-Петербургом, с 29 по 31 мая. В новой версии календаря у российского этапа значится две даты, так же как и у шведского. Решение, в какие конкретные сроки пройдут эти соревнования, будет принято позднее.

По заявлению организаторов гоночной серии, изменения в календаре связаны с распространением коронавируса. Изначально сезон должен был стартовать в Бельгии 24-26 апреля, но теперь первый этап перенесен на 10-12 июля, заезды пройдут на германской трассе "Норисринг". Всего в чемпионате запланировано 10 этапов.

DTM - международная гоночная серия, которая проводится с 2000 года, участники традиционно выступают на машинах трех ведущих автопроизводителей Германии - Audi, BMW и Mercedes. В предстоящем сезоне из этого трио на старт выйдут машины только под марками Audi и BMW. В России этапы DTM проводились на подмосковной трассе Moscow Raceway с 2013 по 2017 год.

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