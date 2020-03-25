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Влияние коронавируса на спорт

Коронавирус обнаружен у полузащитника футбольного клуба "Сампдория" Баррето

Посол Парагвая в Италии сообщил, что у игрока нет проблем со здоровьем

ТАСС, 25 марта. Полузащитник итальянского футбольного клуба "Сампдория" Эдгар Баррето сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По информации портала, также заражена и жена 35-летнего футболиста. При этом, как сообщил посол Парагвая в Италии Роберт Мельгарехо, футболист и его жена находились на карантине и сейчас "вполне здоровы".

Ранее пресс-служба "Сампдории" сообщала о шести случаях заражения в команде. Коронавирус был обнаружен у пяти футболистов - Маноло Габбьядини, Омара Колли, Альбина Экдаля, Антонио Ла Гумины и Мортена Торсбю, а также у врача команды.

Баррето перешел в "Сампдорию" из "Палермо" в июле 2015 года. Ранее парагвайский полузащитник выступал за итальянские клубы "Аталанта" и "Реджина", нидерландский НЕК и парагвайский "Церро Портено". В нынешнем сезоне Баррето провел два матча за "Сампдорию" в чемпионате Италии. В составе сборной Парагвая он принял участие в 60 матчах, в которых забил 3 мяча.

На данный момент в Италии по причине распространения коронавируса остановлены все внутренние соревнования, включая чемпионат по футболу, возобновление которого запланировано на 3 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тысяч человек, зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов. Число жертв коронавируса в Италии составило 7503.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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