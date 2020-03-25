Смагин: Непомнящий осложнил задачу, но еще поборется за победу в турнире претендентов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий усложнил себе задачу после поражения от француза Максима Вашье-Лаграва на турнире претендентов, но еще способен побороться за победу на турнире. Такое мнение ТАСС в среду высказал вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

Непомнящий в среду черными фигурами уступил французу Вашье-Лаграву в партии седьмого тура турнира претендентов в Екатеринбурге. Партии Фабиано Каруана (США) - Ван Хао (Китай), Дин Лижэнь (Китай) - Кирилл Алексеенко (Россия) и Аниш Гири (Нидерланды) - Александр Грищук (Россия) завершились вничью. Восьмой тур пройдет 26 марта.

"Неудачный результат для Яна, он проиграл важнейшую партию, которая могла стать для него ключевой на турнире. Задача занять первое место для него крайне осложнилась. На мой взгляд, главная проблема сейчас для него не спортивная, а чисто психологическая", - отметил Смагин.

"Игру в целом он показывает достаточно неплохую, но часто бывало так, что на турнирах его подводила именно психология. Руки опускались после поражений, что-то не шло. Если у него при подготовке к этому турниру все было с этим нормально, и он хотя бы частично устранил очевидный свой недостаток, то он еще поборется за первое место, потому что по игре он выглядит неплохо", - считает Смагин.

В турнирной таблице лидерство делят Непомнящий и Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут Грищук, Гири, Каруана, Ван Хао (по 3,5), Алексеенко и Дин Лижэнь (по 2,5).

Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна - Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победу, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.