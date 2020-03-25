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Влияние коронавируса на спорт

Решение о проведении Уимблдона будет принято на следующей неделе

Турнир запланирован на период с 29 июня по 12 июля

ТАСС, 25 марта. Решение о проведении, переносе или отмене Уимблдона будет принято на следующей неделе на заседании главного совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Уимблдон запланирован на период с 29 июня по 12 июля. Ранее в марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили, что приостанавливают проведение всех турниров до 7 июня из-за коронавируса.

"Беспрецедентная проблема, вызванная коронавирусом, продолжает влиять на наш образ жизни такими способами, о которых мы и не могли догадываться, и мы думаем обо всех тех, кто пострадал в Великобритании и за ее пределами, - сказал исполнительный директор AELTC Ричард Льюис. - Единственным наиболее важным фактором является вопрос общественного здравоохранения, и мы полны решимости действовать ответственно, принимая решения. Мы прилагаем все усилия, чтобы внести определенность в наши планы на 2020 год, и созвали экстренное заседание главного совета AELTC, на котором будет принято решение, на следующую неделю".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 430 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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