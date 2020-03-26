Коутс: Олимпиаду нужно провести в июле-августе следующего года

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. График проведения Олимпиады в Токио, которую перенесли на 2021 год, следует уложить в период с июля по август. Такое мнение выразил руководитель координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению Олимпиады-2020 Джон Коутс в интервью японской газете "Иомиури".

"Олимпийские игры следует провести в период между Уимблдоном в начале июля и Открытым чемпионатом США по теннису в начале сентября", - подчеркнул Коутс. Он также выразил надежду, что новая дата проведения Игр будет установлена в течение четырех недель.

Во вторник было принято решение о переносе Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 430 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов.