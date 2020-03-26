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Клуб НХЛ "Бостон" объявил о сокращении зарплаты штатным сотрудникам

Часть работников команды будет отправлена во временный отпуск

ТАСС, 26 марта. Владельцы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" приняли решение сократить заработную плату штатным сотрудникам команды. Об этом сообщает пресс-служба "Бостона".

В связи с распространением коронавируса компания Delaware North, владеющая клубом и ареной TD Garden, решила на неопределенный срок сократить зарплату 82 штатным сотрудникам с 1 апреля. Также 68 работников клуба будут отправлены во временный отпуск на девять недель. Сотрудники, которые не имеют полной ставки, продолжат получать зарплату по трудовым договорам.

"Решение было принято после долгих и трудных обсуждений. Эти меры будут носить временный характер. Вернувшись на работу, сотрудники получат полную компенсацию после того, как бизнес стабилизируется", - сказано в заявлении клуба.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса. Руководство лиги рассчитывает возобновить регулярный чемпионат в середине мая и завершить плей-офф до 24 июля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 942 человека.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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