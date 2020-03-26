Голкипер клуба НХЛ "Рейнджерс" Лундквист пожертвует $100 тыс. пострадавшим от коронавируса

ТАСС, 26 марта. Шведский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Херник Лундквист пожертвует $100 тыс. на помощь для пострадавших от коронавируса. Об этом спортсмен заявил на своей странице в Twitter.

"Так много людей сейчас делают хорошие вещи для окружающих. Мы с моей женой Терезой вдохновились этими поступками и решили пожертвовать $100 тыс. через наш фонд в продовольственный банк Нью-Йорка. Организация проводит колоссальную работу, обеспечивая едой нуждающихся граждан, но сейчас им нужна поддержка. 68 тыс. блюд для 8 тыс. детей и их семей - хорошее начало", - написал Лундквист.