Голкипер клуба НХЛ "Рейнджерс" Лундквист пожертвует $100 тыс. пострадавшим от коронавируса

ТАСС, 26 марта. Шведский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Херник Лундквист пожертвует $100 тыс. на помощь для пострадавших от коронавируса. Об этом спортсмен заявил на своей странице в Twitter.
"Так много людей сейчас делают хорошие вещи для окружающих. Мы с моей женой Терезой вдохновились этими поступками и решили пожертвовать $100 тыс. через наш фонд в продовольственный банк Нью-Йорка. Организация проводит колоссальную работу, обеспечивая едой нуждающихся граждан, но сейчас им нужна поддержка. 68 тыс. блюд для 8 тыс. детей и их семей - хорошее начало", - написал Лундквист.
So many people are doing so many good things for others right now. Me and my wife Therese feel inspired. We have decided to donate $100.000 through our Foundation HLF to support @FoodBank4NYC (1/3) pic.twitter.com/s49VS5RfWo— Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) March 25, 2020
Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса. Руководство лиги рассчитывает возобновить регулярный чемпионат в середине мая и завершить плей-офф до 24 июля.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 942 человека.