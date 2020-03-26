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Велогонщик Сиваков не смог прилететь в Россию из-за ситуации с коронавирусом

Спортсмен не успел вылететь из Андорры до закрытия авиасообщения с Европой

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский велогонщик Павел Сиваков не смог вернуться в страну из Андорры для участия в тренировочных мероприятиях из-за транспортных ограничений, наложенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

Россия ограничила авиасообщение с большинством стран. В этот список входят страны Евросоюза, а также Китай, Япония и США.

"Сиваков у нас был одним из кандидатов в сборную на Олимпийские игры, сейчас находится в Андорре, - сказал Абрамян. - Некоторым спортсменам тренироваться разрешено, а некоторые, например, сидят "в заточении". Сиваков просто не успел выехать, остался там, а теперь ничего не летает".

"Он всегда был в Европе, у него контракт с профессиональной командой, поэтому оказался заложником данной ситуации, - добавил специалист. - Когда надо было уже вылетать, мы предложили вернуться в Россию, но он сказал, что останется, так как тренировки в Андорре профессионалам разрешались. Сиваков показывал лицензию, выезжал и тренировался. Однако потом там все поменялось, а у нас ограничили авиасообщение, поэтому решено было остаться в Андорре, это не так критично, если учесть тот факт, что Олимпиаду перенесли".

22-летний Сиваков выступает за британскую команду Ineos (прежнее название - Sky). Он является победителем многодневных гонок "Тур Альп" и "Тур Польши".

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