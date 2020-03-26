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Абрамян: перенос ОИ - верное решение, не все велогонщики были бы в равных условиях

Во вторник Международный олимпийский комитет принял решение перенести Игры на 2021 год из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Международный олимпийский комитет (МОК) принял верное решение, перенеся Олимпийские игры в Токио на 2021 год, в иных обстоятельствах не все спортсмены были бы в равных условиях. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян.

Во вторник МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Я считаю, это правильное решение в первую очередь для безопасности спортсменов, болельщиков и всех остальных, - сказал Абрамян. - Относительно велогонщиков, не у всех же были бы равные шансы, у кого-то есть возможность тренироваться, у кого-то нет, так что все к этому шло. Радует, что ее вообще не отменили, теперь будем дальше готовиться".

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) отменил все соревнования под своей эгидой до 3 апреля. "Сейчас такая ситуация сложилась с календарем, что будет здорово, если он восстановится к концу года, мы на это надеемся, потому что в конце года чемпионаты Европы и мира, - добавил Абрамян. - Но это все еще будет корректироваться в связи с переносом Олимпиады и многих мировых соревнований. От этого будет зависеть и российский календарь, мы тоже очень много соревнований отменили".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. летальных исходов.

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