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Влияние коронавируса на спорт

Этап серии Japan Golf Tour отменен впервые с 1973 года

За прошедшие сутки в Японии было зафиксировано 96 новых случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Организаторы этапа серии Japan Golf Tour, запланированного в Куване с 16 по 20 апреля, объявили об отмене соревнований из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

"Мы со всей серьезностью относимся к ситуации, которая требует сотрудничества для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Приносим извинения всем гостям и участникам турнира", - заявил один из организаторов турнира. Отмечается, что впервые за всю историю Japan Golf Tour один из этапов был отменен (соревнования проводятся с 1973 года).

За прошедшие сутки в Японии было зафиксировано 96 новых случаев заражения, включая 41 случай в Токио. Таким образом, общее число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии достигло 2019. Число летальных исходов достигло 55.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. летальных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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